Fenerbahçe Beko Derrick Williams'ı kadrosuna kattı

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, geçen sezonu Bayern Münih'te geçiren Birleşik Amerikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Derrick Williams, Fenerbahçe'den 1 yıl için net 1,5 milyon dolar ücret alacak.

Nicolo Melli'nin yerine transfer edilen 28 yaşında ve 2.03 metre boyundaki ABD'li yıldız, NBA'de 6 takımda forma giydikten sonra Bayern Münih'e gelmişti. Euroleague'de 13.4 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi yıldızların NBA'e transfer olması sonrası kadrosunu Nando De Colo, Leo Westermann ve Berkay Candan ile güçlendirmişti.