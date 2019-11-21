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Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in dokuzuncu hafta maçında deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildi.

21.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:45

Euroleague'in dokuzuncu haftasında , deplasmanda İspanyol ekibi 'ya konuk oldu.

26 SAYI FARKLA YENİLDİ

Sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 25-15 geride kapatırken, soyunma odasına da 44-30 yenik girdi. Ev sahibi ekip üçüncü periyotta farkı iyice açtı ve final periyoduna 67-40 üstün girdi. 4. periyotta da Fenerbahçe'nin çabaları sonuçsuz kalınca mücadele Barcelona'nın 89-63 galibiyeti ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte en skorer oyuncusu 12 sayıyla Joffrey Lauvergne olurken; onu 8'er sayıyla Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu takip etti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi
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HABER YORUMLARI (9)

  • TC:
    AKIL ALMAZ BİR OLAY 9 MAÇ 6 DEPLASMAN BU DA TESADÜF MÜ ACABA - KİMSEYE DE YEDİRMEM BU TAKIM 2014 TEN BERİ BARÇAYA YENİLMİYORDU
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  • OUZ:
    barca da 6 maç dep 3 maç içeride iyi incele arkadaşım. bahane üretmeyin
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  • GAZETEÇİ:
    30 milyonluk kadro ve oynanan oyuna bak arkadaş insan şaşçak valla hata kimde okadar yatırım yap basketbola sonrada ne hallere düş Euroleague''de bukadarda olmaz takım içinde lider yok bence oyuncular cok savruk ve yönetim bir el atmazsa gecen sene anadolu efesin düşdügü hale düşer bence fener bahçe basketbol takımı
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  • GAZETEÇİ:
    sonuç ne ergin ataman olarak kendini tanıtıyorsun bebe
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  • ERGİN ATAMAN:
    geçen sene Anadolu Efes ne hale düşmüş Efes Türkiyede şampiyon oldu euroleaguede final oynadı
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