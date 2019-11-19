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Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Nando de Colo ve Leo Westermann'ın sakatlık sebebiyle forma giyemeyeceği açıklandı.

19.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:31
Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı

'ya İspanya deplasmanı öncesi kötü geldi. Sarı-lacivertli ekipte takımın etkili isimlerinden Nando de Colo ile Leo Westermann'ın kadrodan çıkarıldığı ve ile Asvel Lyon mücadelelerinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Fransız basketbolcuların sakatlıklarıyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Takımımızda sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando de Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor" denildi.

Kaynak: İHA
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