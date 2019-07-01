Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, Memphis Grizzlies'e gidiyor!

Fenerbahçe Beko'da Nicola Melli'nin ardından bir diğer yıldız isim Marko Guduric de NBA'in yolunu tutuyor.

Skor'un haberine göre Melli'nin New Orleans Pelicans'la anlaşmasının ardından Marko Guduric de Memphis Grizzlies ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu Euroleague'de bu sezon 9.4 sayı, 1.9 ribaund ve 2.2 asistle oynadı.