: Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i 74-70 mağlup etti

30.01.2020 23:45 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:47

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oldu. İlk periyotta hücumda çok fazla top kaybı yapan sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 22-17 geride kapattı. İkinci periyotta da hücumda istediği ritmi yakalayamayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 41-33 geride bitirdi. Üçüncü periyotta hücumda rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe, karar çeyreğine 56-50 geride girdi.

WESTERMANN SON ÇEYREKTE UÇUŞA GEÇTİ

Son çeyrekte Leo Westermann'ın etkili oyunuyla hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte Kostas Sloukas 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Leo Westermann da 11 sayı üretti. Ev sahibi ekipte ise Giedraitis 14, Nnoko 11 sayıyla oynadı.

Kaynak: DHA

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