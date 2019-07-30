Fenerbahçe-Bayern Münih mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Audi Cup'ta Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Saat 21.30'da başlayacak olan mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriqi

BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman