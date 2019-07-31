Farklı Bayern Münih yenilgisi sonrası Tuncay Şanlı'nın zor anları! Yıkıldı
Fenerbahçe'nin Audi Cup ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olduğu karşılaşmayı izleyenler arasında eski futbolcular Alex de Souza, Tuncay Şanlı ve Pierre Van Hooijdonk da vardı.
İkili karşılaşmayı birlikte izlerken Tuncay Şanlı'nın üst üste gelen goller sonrası moralinin bozulduğu gözlendi. Alex de Souza ile birlikte Hooijdonk da kulübün davetlisi olarak Allianz Arena'daki yerini aldı.
Öte yandan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.
Kaynak: Hürriyet
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