Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Bayern Münih Deplasmanında
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de yarın deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.
THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.30'da Almanya'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler, 18 galibiyetle zirvede yer alırken, Münih ekibi ise 10 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.
6. RANDEVU
Fenerbahçe ile Bayern Münih THY Euroleague'de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 5 karşılaşmada da parkeden sarı-lacivertliler galip ayrıldı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 88-84'lük skorla rakibini mağlup etmeyi başardı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Euroleague'de Fenerbahçe 83.9 sayı ortalamasıyla oynarken, Bayern Münih 79.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Bayern'de ise D. Williams 13.9 sayı ortalamasıyla takımını katkı veriyor.