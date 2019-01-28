Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarlara Müjdeyi Verdi: 3-4 Transfer Daha Yapabiliriz

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal kaydetti. Malatyaspor'un golleri Donald ve Mina'dan geldi.

Maç sonrası konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu gece şanssızlığımızı kırdık. İçinde bulunduğumuz duruma bakınca çok mutlu olacak bir şey yok ama inanıyoruz ki seri galibiyetler alacağız. Bursaspor maçında Skrtel'e verilmeyen penaltı var. Bugün Mehmet Ekici'ye yapılan net penaltı ve Hasan Ali'ye verilen sarı kart. Ben sonuna kadar buradayım. Camia benim yanımda olduğu müddetçe her şeyi göğüslemeye hazırım. Üzerimize haddinden fazla eleştiriler yapılıyor." dedi.

"FİNANSAL FAİR-PLAY ÇERÇEVESİNDE HAMLELER YAPACAĞIZ"

Koç, "İki transferimiz sahadaydı, ikisinden de memnunuz. 3-4 tane transferimiz olabilir. 1-2 tane de olabilir. Devre arası transferleri son dakikaya kadar sonlanmıyor. Finansal Fair-Play çerçevesinde hamleler yapacağız. Dün, bugün biteceğini düşünüyorum ama uzadı." ifadelerini kullandı.