Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!

31.10.2019 21:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports'ta yaptığı açıklamada Galatasaray ile ilgili flaş göndermelerde bulundu. Koç, "Biz başka kulüplerde olduğu gibi, malımız olmayan bir şey karşılığında arazi almadık. Bizim olmayan, başka yere yapılan bir stadı almakla övünmedik." dedi.

"GALATASARAY HARİÇ TÜM KULÜPLERLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

Koç, "Galatasaray dışındaki tüm kulüplerle ilişkimiz çok iyi. Galatasaray'la ilişkimiz benim arzu ettiğimiz seviyede değil. 3 Temmuz sürecinden sonra ebedi dost kavramı büyük darbe yedi. Ben en azından yeni bir sayfa açmak için bir yaklaşımım var ve bu hala devam etmekte." açıklamasında bulundu.