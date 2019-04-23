Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'ya Neden Gittiğini Açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları organizasyonda konuştu.

Koç, "Sezon iyi gitmiyor. En çok mahcup olduğum kişiler de çocuklar. Sağolsunlar hala inançlarını kaybetmediler. Gelecek sezon onların beklentilerini yerine getireceğiz.İlk defa yenilmiyoruz. Kaybettiğimiz için Samandıra'ya gitmedim. Yıllardır futbol izlerim ama Alanya'da ilk yarıda izlediğim gibi bir takımı ilk defa izledim. Futbolcuların camiaya borcu var. Son 5 maçta ellerinden geleni yapmalarını istiyorum." dedi.

"HOCAMIZLA DERTLEŞTİK, ULTİMATOM YOK"

Koç, "Bu şekilde giderse tarihe kötü bir şekilde geçeceklerini söyledim. Kesinlikle ceza yok. Hocamızla da dertleştik. Yazıldığı gibi ültimatom yok. Zaten tarzım da değil. Zamanı geldiğinde gerektiği şekilde konuşulur bunlar." diye konuştu.