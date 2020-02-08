Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mustafa Cengiz'in bir dediği bir dediğini tutmuyor

08.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:24

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, "Yaşına hürmetten de, Galatasaray camiasına olan saygımdan da bir şey söylemek istemiyorum ama bizi mecbur ediyorlar. Sayın Cengiz bilinçli bilinçli konuşarak, üst kapalı Fenerbahçe'ye mesajlar göndererek bir şeyler söylüyor. Biz cevap verince de Ali Koç, Galatasaray'a sataştı diyor. Sayın Cengiz, bizim puan silmemize kafaya takmış. Öyle bir durum yok da olsa bile merak etmeyin sayın Cengiz, TFF size bırakmadan zaten o puanı siler. Eskişehir ve Bursaspor örneklerini veriyor ama bunlar alakasız konular, iki kulüp de oyuncularına ödeyemediği için bu cezaları aldı. Sayın Cengiz'in her söylediğine cevap verirsek kendi işlerimize yönelemeyiz. Sayın Cengiz garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Kimi zaman yemeklerden, kimi zaman hayvanlar aleminden bahsediyor. Ne demek istiyor, anlayamıyoruz. Buradan söylüyorum, gelin tüm başkanlar bir canlı yayına çıkalım ve konuşalım, en şeffaf şekliyle" dedi.

"GALATASARAY İÇİN TALİMAT DEĞİŞTİ"

Koç, "Geçen sezon sırf Galatasaray için talimat değişti, sırf Galatasaray başkanı için bu talimat değişti. Sayın Cengiz, oyun oynanırken kural değişmez diyor ama... Galatasaray, TFF'ye mektup yazıyor ve talimat değişiyor, yeni bir madde ekleniyor. Bu nasıl olabiliyor? Sırf başkan için değiştiriliyor. Bunun üstünden bir sene geçmedi ama bu sene de o talimat eski haline getiriliyor." diye konuştu.

"GAF ÜSTÜNE GAF, YETİŞEMİYORUZ"

Başkan, "Sayın Cengiz, biz Fenerbahçe'den 6 yedik, o sene Fenerbahçe şampiyon oldu diyor ama o sene Beşiktaş şampiyon oldu. Biz şimdi buna nasıl bir cevap verelim. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.