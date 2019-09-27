Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiye gitme kararı aldı!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği 30 günlük hak mahrumiyeti cezası, Tahkim Kurulu tarafından kaldırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gitme kararı aldı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fanatik'in haberine göre PFDK'nın verdiği 30 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim tarafından kaldırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dev derbiye gitme kararı aldı.
VOLKAN DEMİREL DE GİDİYOR
Fenerbahçe'de Volkan Demirel de derbiye gidecek. Ersun Yanal'ın teknik ekibine katılan Volkan, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda soyunma odasından takip edecek.
MÜCADELE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, TT Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.