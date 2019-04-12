Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Can Bartu'nun Son İsteğini Açıkladı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 83 yaşında vefat eden Can Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu. Koç, "Birkaç gün önce Can Bartu ile konuştuğumuz zaman Ankaragücü maçı geçsin yorumlarımı yapayım, akşam hafta sonunu planlarız demişti. Eşi ve kızıyla beraber hafta sonu maça gelmek istiyordu. Kısmet değilmiş." dedi.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu'nun vefatından dolayı evine taziye ziyaretinde bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe için acı bir gün olduğunu belirten Koç, "Yaşayan efsanemiz Sinyor Can Bartu'yu kaybettik. Kendisi bir süredir tedavi görüyordu. Ama aslında biz bugün Pazar günkü maçın organizasyonunu yapacaktık. Birkaç gün önce konuştuğumuz zaman Ankaragücü maçı geçsin yorumlarımı yapayım, akşam hafta sonunu planlarız demişti. Eşi ve kızıyla beraber hafta sonu maça gelmek istiyordu. Kısmet değilmiş.
"ÜLKER STADINDA TÖREN DÜZENLEYECEĞİZ"
İçeride aileyle beraber yarının planlarını yaptık. Yarın cenaze namazı Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak. Ondan önce stadımızda 10.30'da tören düzenleyeceğiz. Tören tüm taraftara, halka açıktır. Hepimiz için acı bir gün başımız sağ olsun. Can Bartu hem kişiliğiyle hem tarihiyle hem yaptıklarıyla spor hayatından sonraki Fenerbahçe'deki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı. İyi ki Fenerbahçeli'ydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hakiki şekilde yarın uğurlayacağız" diye konuştu.
-
Can Bartu sportmenliği , düzgün kişiliği ve centilmenliğiyle yıllar sonra dahi gelecek kuşaklar tarafından hatırlanacak ve saygıyla anılacaktır. nurlar içinde yatsın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Ne hale geldi kica çınar Fenerbahçe.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Can Bartu Fenerin şu acınacak halini gördüğünden öldü. Neden öldüğünü yazmamışlar. Sebebi belli. Fenerin ligdeki durumundan dolayı kalpten gitti. Dilencilik, son maçlarda yaşanılan travmalar, 3 temmuz, otobüs faciası, anons faciası, denizli faciası her şeyi yaşadık. 23 yaşındaki taraftarımız fb yüzünden kalp krizi geçirerek öldü. Stattan bir taraftarımız düştü. Yaşamadığımız 2 facia kaldı:Gs ye kadıköy''de yenilmek ve küme düşmek. Ha gayret ALİ KOÇ başaracaksın bunu !!!!!!Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır1907: Şu an terbiyesizlik yaptığının farkındamısın. . Oğlum yaşındasın ama Adam olamamışsın. . Bu kafa ile de olucağını düşünmüyorum. . . Can Bartu Türk milletine mahel olmuş . . Ay yıldızlı formayı gurur ile giymiş. Nadide bir kişilktir. . En azından vefan olmasa bile 1 dakika saygı duy. . Teşekkürler1 1 Yayından Kaldır
-
Sizin inanciniza göre diger tarafdanda yorum analiz yapilabiliniyor. Simdi teknik ilerledi spor programlarina canli baglanirsiniz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır