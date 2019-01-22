Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor Maçında Yıkıldı

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakikalarda gelen gol sonrası başkan Ali Koç büyük üzüntü yaşadı.

Karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın yanında izleyen Ali Koç, 20. dakikada öne geçen takımının mücadelesini büyük bir umutla takip etti. Bursaspor'un özellikle ikinci yarıdaki baskılı oyunu sonrası tedirginliğini gizleyemeyen Koç, 89. dakikada Aytaç Kara'nın attığı beraberlik golünün ardından deyim yerindeyse 'yıkıldı'.

Ali Koç'un bu görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, 'Ali Koç'a bunu yapan hayat bize neler yapmaz' şeklinde yorumlar yaptı. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı ise Ali Koç'a 'Başını öne eğme' şeklinde mesajlar yazdı.

YANAL DA "ŞİMDİLİK" ÇARE OLAMADI

Phillip Cocu seçimi için 'hata yaptık' diyen Ali Koç, Ersun Yanal'ı göreve getirmiş ve camianın umutlarını yeşertmişti. Ersun Yanal'ın ilk maçında BB Erzurumspor ile 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, ardından Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek kupada tur atlamıştı. Süper Lig'de ilk devreyi Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak bitiren Sarı-lacivertliler 16 puanla 17. sırada kamp dönemine girdi.

Kupada Ümraniyespor'a karşı etkisiz bir oyun oynayıp 1-0 mağlup olan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si son olarak Bursaspor karşısında yine öne geçip son dakikalarda yakalandı.