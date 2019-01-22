Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor Maçında Yıkıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor maçının 90. dakikasında yedikleri gol sonrası tribünde hayal kırıklığı yaşadı.
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakikalarda gelen gol sonrası başkan Ali Koç büyük üzüntü yaşadı.
Karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın yanında izleyen Ali Koç, 20. dakikada öne geçen takımının mücadelesini büyük bir umutla takip etti. Bursaspor'un özellikle ikinci yarıdaki baskılı oyunu sonrası tedirginliğini gizleyemeyen Koç, 89. dakikada Aytaç Kara'nın attığı beraberlik golünün ardından deyim yerindeyse 'yıkıldı'.
Ali Koç'un bu görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, 'Ali Koç'a bunu yapan hayat bize neler yapmaz' şeklinde yorumlar yaptı. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı ise Ali Koç'a 'Başını öne eğme' şeklinde mesajlar yazdı.
YANAL DA "ŞİMDİLİK" ÇARE OLAMADI
Phillip Cocu seçimi için 'hata yaptık' diyen Ali Koç, Ersun Yanal'ı göreve getirmiş ve camianın umutlarını yeşertmişti. Ersun Yanal'ın ilk maçında BB Erzurumspor ile 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, ardından Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek kupada tur atlamıştı. Süper Lig'de ilk devreyi Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak bitiren Sarı-lacivertliler 16 puanla 17. sırada kamp dönemine girdi.
Kupada Ümraniyespor'a karşı etkisiz bir oyun oynayıp 1-0 mağlup olan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si son olarak Bursaspor karşısında yine öne geçip son dakikalarda yakalandı.
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sen devam et comoniye güvenmeye, bir fenerbahçeli olarak utanıyorum, yıllardır yabancılar opmedimi yeter artık yeterCevap Yaz Yayından Kaldır
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bursanın attığı gol hem faul hemde ofsayt olarak VAR a rağmen verilen ilk gol olarak tarihe geçti.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kuş kadar beyninizle birde şampiyonlar ligi kupasını alacaklarmış kuş beyinliler ne olcak ancak yumurtlarsınızCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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senmisin taraftarı dinleyip aykutu yollayan. sen misin taraftarı dinleyip ersunu getiren az bile sana. azcık çok değil azcık kafanı kullan. ersunun yedek klübesindeki haline bir bakın! adam geceden kalma! ne içip geldiyse artıkCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bursanın attığı gol hem faul hemde ofsayt olarak VAR a rağmen verilen ilk gol olarak tarihe geçti.Cevap Yaz 7 14 Yayından Kaldır