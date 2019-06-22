Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 günde 3-4 transferi açıklayacağız

WinWin programında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transferleri burada söyleyip Ersun Hoca'ya kalp krizi geçirtmeyeyim ama 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferi açıklayacağız." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 günde 3-4 transferi açıklayacağız

FB TV'de yayınlanan WinWin programında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesini verdi.

"ALEX 2 YIL SONRA ANTRENÖR OLACAK"

Beyazıt Öztürk'ün "Başkanım bizi transferlerle ilgili aydınlatırsanız seviniriz." sorusuna cevap veren Ali Koç, "Transferleri burada söyleyip Ersun Hoca'ya kalp krizi geçirtmeyeyim ama 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferi açıklayacağız." dedi. Koç "Alex de Souza 2 yıl sonra futbola antrenör olarak dönecek." ifadelerini kullandı.

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