Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 günde 3-4 transferi açıklayacağız

FB TV'de yayınlanan WinWin programında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesini verdi.

"ALEX 2 YIL SONRA ANTRENÖR OLACAK"

Beyazıt Öztürk'ün "Başkanım bizi transferlerle ilgili aydınlatırsanız seviniriz." sorusuna cevap veren Ali Koç, "Transferleri burada söyleyip Ersun Hoca'ya kalp krizi geçirtmeyeyim ama 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferi açıklayacağız." dedi. Koç "Alex de Souza 2 yıl sonra futbola antrenör olarak dönecek." ifadelerini kullandı.