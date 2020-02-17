Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı

17.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:23

Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin başkan yardımcısı Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı.

AYRILMA NEDENİ FİKİR AYRILIKLARI

Karaçam'ın ayrılma sebebinin ise yönetimde yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle olduğu öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen dönemlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Özellikle mali işler konusundaki uzmanlığıyla bilinen Burhan Karaçam, son gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yer almamıştı.

METİN ŞEN DE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Bu arada, geride bıraktığımız dönemlerde Burhan Karaçam'dan önce kulübün efsane başkanı Ali Şen'in oğlu olan ve Ali Koç yönetiminde yer alan Metin Şen de görevinden ayrılmıştı.