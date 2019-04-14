Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e Gönderme!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 1-1 biten karşılaşma sonrası basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Bir derbi daha geride kaldı, çekişmeli maç oldu. 11'e 11 olsaydı bizim lehimize bir maç olabilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra biraz baskı yedik. Aynı şartlarda oynasaydık, çok rahat kazanabilirdik. Söylenecek birkaç şey var, her şeye cevap vermek istemiyoruz. Gönlümüz bu skoru kabul etmiyor ama mantıken kabul ediyoruz" dedi.

FATİH TERİM'E CEVAP

Fatih Terim'in "Gelenek sözlerine katılmıyorum. Burada anılarımız var." sözlerine yanıt veren Özsoy, "Karşı takımın hocalarına cavep vermek benim işim değil. Saha içi konuşuluyorsa, Ersun Hoca cevap verdi. Fatih Hoca'nın 'Bizim güzel anılarımız var' sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim." diye konuştu.

"BİZİ BURADA YENEMEYECEKLER"

Özsoy, "Bizi burada yenemezler, yenemeyecekler de. Burada taraftarın gücü var" diyerek sözlerini noktaladı.