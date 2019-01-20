Fenerbahçe, Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u İstedi
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda Medipol Başakşehir'den Emmanuel Abebayor'u istedi.
Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor. Pas sistemine dayalı bir oyunu tercih eden Avcı, daha çok uzun top ve ceza sahasına yapılan ortalarda etkili olan Adebayor'u yedekte tutuyor. F.Bahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.
SOLDADO BAŞAKŞEHİR'E UYMAZ
Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor'u sözlü olarak istedi. Başakşehirli yöneticiler de bu oyuncuyu vermeye sıcak baktıklarını ancak karşılığında İspanyol oyuncu Soldado'yu talep ettiklerini ilettiler. Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yansıdığında planlar değişti. Çünkü Avcı, 33 yaşındaki İspanyol golcü Soldado'nun oyun planına uymayacağını belirtti.
SLIMANI'NİN TAPUSU L.CITY'DE
Avcı buna karşılık Slimani'nin alınmasını talep etti. Başakşehir yönetimine de, "İslam Slimani'yi alabilirseniz, Adebayor'u verebilirsiniz" şeklindeki kararını iletti. Ancak Slimani, Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığı için iş çıkmaza girdi. Leicester Ctiy'de tapusu bulunan Slimani'yi, İngiliz ekibinin onayı olmadan Fenerbahçe'nin bir başka kulübe vermesi söz konusu değil. Cezayirli yıldızın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle, tapusuyla birlikte transfer edilmesi de mümkün görünmüyor.
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comolliyi oynatınCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Adebayor düşüşte , bize çıkışta olan maç başı 1 e yakın gol ortalaması olan oyuncular lazım. . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Abi tamam oyun oynandıgını anladık fener üzerinde de komedi filmi oynanacagını yemin ederim hiç aklıma gelmedi adebayor kim silimani kim soldado kim bunlar üzerinden konuşmak bile vallahi komikligin ötesinde bi durum traji komik oyunmu diyecem onada uymuyo abi gu başımızdakiler cinconlu olsa bunu yapamazlardı yeminleCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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soldado gibi bir yetenek varken miCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Ne slimanisi ne tapusu ne bonservisi? ?? Bu adam amatör takımlarda oynar,iyi olsa L.city bırakır miydi?Tarihi yanlışlar tarihi transfer hataları ve tarihi teknik direktör seçimleri aynı sezona denk gelince sondan 2.olursunuz,hepsi buCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır