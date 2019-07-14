Fenerbahçe'de gözler Badou Ndiaye'ye çevrildi

Eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe, geçen sene Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'yi kiralamak istiyor. Stoke City ile anlaşan Fenerbahçe, Senegalli futbolcudan yanıt bekliyor.

MALİYETİ 1,5 MİLYON EURO

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'den sonra bir Galatasaraylı'yı daha kadrosuna katma niyetinde. Sarı Lacivertliler, bonservisi Stoke City'de bulunan N'Diaye için kiralık olarak kulübüyle 1 yıllığına 1,5 milyon euro karşılığında anlaştı. Fenerbahçe, anlaşma gereği bir sonraki sene 4.5 milyon Euro'ya Senegalli oyuncu satın alabilecek.

GÖZLER NDİAYE'DE

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği transferde gözler Badou Ndiaye'ye çevrilmiş durumda. Senegalli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'ye 'evet' derse bu transfer gerçekleşecek.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın Al-İttihat takımında forma giyen ve 2 sezon önce Galarasaray kadrosunda bulunan Garry Rodrigues'i iki yıllığına kiralamıştı.