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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda

Şampiyonluk yarışından çok erken kopan sarı-lacivertlilerin, Avrupa Ligi yolunda olası cezaya karşılık ekonomik konulardaki hazırlıklarını 31 Mart'a kadar TFF'ye teslim etmesi gerekiyor. Yeni teknik direktöre hem maaş hem bütçe hem de uzun vadeli proje sunmak zorunda olan yönetim nasıl para kaynağı yaratacağını da planlamaya çalışıyor.

09.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda

Fenerbahçe'de Denizlispor maçıyla beraber adeta moraller dibi gördü. Son 2 yılda sportif anlamda istenen seviyeden uzak kalan sarı-lacivertliler, tarihi başarısızlıklar yaşadı.

Ancak Fenerbahçe'yi şimdi daha zor günler bekliyor. 2 yıldır küme düşme potasına kadar inen, ilk 5 sıradan kopma noktasına gelen ve istikrarsız bir sürece giren sarı-lacivertli yönetim, stresli günlerden geçiyor.

Başkan Ali Koç ve yönetiminin önünde kabarık bir 'yapılacaklar' listesi bulunuyor. Her şeyden evvel ilk konu ekonomik durumlar. Maddi açıdan çok zor bir süreç geçiren kulüp, teknik direktör konusunda kara kara düşünüyor.

31 MART SON TARİH

Yeni bir isme hem maaş hem bütçe hem de uzun vadeli proje sunmak zorunda olan yönetim nasıl para kaynağı yaratacağını planlamaya çalışıyor.

Şu anda ligde Avrupa kupalarına katılma potasında olan ve kupayı da kazanarak Avrupa Ligi'ne doğrudan gitme ihtimali bulunan Fenerbahçe, esas olarak 31 Mart gününe kadar ekonomik hamlelerini yapmak durumunda.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek adına bu ayın son gününe kadar doğru hazırlığı yapıp, UEFA lisansı alabilmek için TFF'nin nihai kararı beklenecek.

TAKIMIN HALİ DE İÇ AÇMIYOR

Tüm bu yoğunluğun içinde futbol takımının son hali de hiç iç açıcı durmuyor. Mevcut antrenör Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel-Emre Belözoğlu ikilisiyle ilerlemenin nasıl bir sonuç doğuracağı kestirilemiyor. Sezonun bitimine 3 ay kala da bir hoca bulmanın ve iyi bir sözleşme yapmanın zorluğu hep tartışılıyor.

Ligde 6 haftadır kazanamayan ve Konyaspor deplasmanı öncesi Ozan Tufan, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Altay'ın cezalı duruma düşmesi iyice bunaltıyor. Artık taraftarların tahammülünün kalmaması da bir diğer konu. Denizlispor maçında tribünlerdeki homurdanmalar ve tepkiler gelecek haftalar öncesi herkesin kredisini tüketiyor. Taraftarların küsmesi en korkutan konuların başında geliyor.

(Sabah)

Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda

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Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda

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