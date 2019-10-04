Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk gol geldi!
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
15' Sangare'nin büyük hatasında topu alan Kruse sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Boffin'i geçemedi.
6' GOL! Antalyaspor, Ufuk Akyol'un attığı golle 1-0 öne geçti.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Kruse, Vedat Muriqi
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Ufuk, Chico, Hakan, Dala, Aatif, Amilton