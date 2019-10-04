Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk gol geldi!

04.10.2019 19:44

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

15' Sangare'nin büyük hatasında topu alan Kruse sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Boffin'i geçemedi.

6' GOL! Antalyaspor, Ufuk Akyol'un attığı golle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Kruse, Vedat Muriqi

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Ufuk, Chico, Hakan, Dala, Aatif, Amilton