Fenerbahçe, Altınordu'da forma giyen Yusuf Acer'i radarına aldı

İsmail Köybaşı ile vedalaşan, Hasan Ali Kaldırım'ın da takımdan ayrılacağı konuşulan Fenerbahçe'de sol bek için genç bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın, Altınordu'nun 22 yaşındaki sol beki Yusuf Acer'i listesine dahil ettiği öne sürüldü. Yusuf'un transferi için Hasan'ın durumunun netleşmesinin beklendiği kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

Yusuf, geçen sezon 26 lig maçına çıkarak Altınordu'nun önemli parçalarından biri oldu. Fenerbahçe geçen sezon da Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer'i almıştı. Bu arada Kolombiya basını, F.Bahçe'nin, Kolombiya U20 forması giyen 20 yaşındaki sol bek Brayan Vera ile ilgilendiğini yazdı.

(Sabah)