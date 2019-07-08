Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü forması giyen genç kaleci Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

"FENERBAHÇE'MİZ İLE NİCE ZAFERLER DİLİYORUZ"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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