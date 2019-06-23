Fenerbahçe, Alexander Mitrovic için 46 milyon lira bütçe ayırdı!

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. 1. sınıf bir golcü arayışı içinde olan F.Bahçe Alexander Mitrovic için Premier Lig'den düşen Fulham'a 2.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulundu. Sırp golcü için teklif edilen rakam ise bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'yu buluyor.

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Böylece Mitrovic için toplam 7 milyon Euro (Yaklaşık 46 milyon TL) bütçe ayrılmış durumda. Hem Fulham hem de Mitrovic birkaç gün içinde Fenerbahçe'ye cevabını iletecek.

OPSİYONU ALMAK KOLAY DEĞİL

Mitrovic'in 15 milyon Euro civarında bonservis ücreti olduğu için satın alma opsiyonunda anlaşma sağlanmış değil. Eğer Fulham bunda indirime giderse satın alma opsiyonu da alınacak.

SIRBİSTAN'IN GOL MAKİNESİ

24 yaşında ve 1.88 boyunda olan Mitrovic, Fulham'a geçen sezon Newcastle'a 24.7 milyon Euro ödenerek transfer olmuştu. Mitrovic, 48 milli maçta 25 gole imza attı.

14 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Fulham ile geçen sezon 37 lig maçına çıkan Mitrovic 11 gol attı 3 de asist yaptı. Toplam 14 gole direkt katkı yaptı.

(Takvim)