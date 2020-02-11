Fenerbahçe-Alanyaspor maçının bilançosu: VAR hakemlerine ceza!

11.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:48

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig'de dün belki de bir ilk yaşandı... MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yardımcıları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den izin alarak, tartışmalı Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının hem VAR görüntülerini izlediler, hem de hakem ve VAR odası arasındaki konuşmaları dinlediler. Hakemlerle de tek tek görüşen MHK Başkanı Zekeriya Alp, gerekli raporu hazırladıktan sonra Nihat Özdemir'le görüştü. Raporda, VAR kayıtları ve konuşmalarda, hakemleri zor duruma sokacak bir unsura rastlanmadı.



ÇOK KRİTİK İKİ POZİSYON



Bununla beraber raporda, Alanya'nın kazandığı ilk penaltı öncesi hakem Ümit Öztürk'ü görüntü izlemeye çağıran VAR Hakemi Serkan Tokat ve AVAR Hakemi Kemal Yılmaz kusurlu bulundu. Yine raporda, Tokat ve Yılmaz'ın, Alanyasporlu Mustafa'nın eline topun çarptığı pozisyonda Öztürk'ü görüntüyü izlemesi için davet etmesi gerektiği belirtildi. Bu raporun ışığında, VAR ve AVAR hakemlerine ağır ceza verileceği öğrenildi.



'BU POZİSYONDA VAR'A GİTMELİYDİ'



MHk Başkanı Zekeriya alp'in raporuna göre, 88'de Mustafa Pektemek'in eline top gelen bu pozisyonda VAR odası, hakemi görüntüleri izlemek için davet etmeliydi.



