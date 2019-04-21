Fenerbahçe, Alanyaspor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Fenerbahçe, Süper Ligin 29. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

43' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Villafanez'in şutunda Mehme Topal topu çizgiden çıkardı.

38' Baiano kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunu Harun çıkardı.

37' İsmail Köybaşı sarı kart gördü.

35' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Elif Elmas'ın pasında sağ kanatta bomboş durumda topla buluşan Isla, ceza sahasına kadar ilerledi. Şilili futbolcunun içeri çevirdiği topta Aytemiz Alanyaspor savunması araya girdi.

17' Alanyaspor gole yaklaştı. Papis Cisse'nin rövaşatısını Harun Tekin son anda çıkardı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Haydar, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Sackey, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Campos, Cisse

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail, Mehmet Topal, Dirar, Eljif, Tolgay, Valbuena, Ayew

FENERBAHÇE'DE KRİTİK İSİMLER SINIRDA

Fenerbahçe'de Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustadter ve Tolgay Arslan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında kart görmeleri halinde 30. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

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