Fenerbahçe, Alanyaspor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım
Fenerbahçe, Süper Ligin 29. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
43' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Villafanez'in şutunda Mehme Topal topu çizgiden çıkardı.
38' Baiano kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunu Harun çıkardı.
37' İsmail Köybaşı sarı kart gördü.
35' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Elif Elmas'ın pasında sağ kanatta bomboş durumda topla buluşan Isla, ceza sahasına kadar ilerledi. Şilili futbolcunun içeri çevirdiği topta Aytemiz Alanyaspor savunması araya girdi.
17' Alanyaspor gole yaklaştı. Papis Cisse'nin rövaşatısını Harun Tekin son anda çıkardı.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Haydar, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Sackey, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Campos, Cisse
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail, Mehmet Topal, Dirar, Eljif, Tolgay, Valbuena, Ayew
FENERBAHÇE'DE KRİTİK İSİMLER SINIRDA
Fenerbahçe'de Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustadter ve Tolgay Arslan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında kart görmeleri halinde 30. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.