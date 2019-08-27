Fenerbahçe, Adil Rami ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

27.08.2019 15:02

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde bulunan Fransız stoperle Ülker Stadı'nda 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON 21 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.