Fenerbahçe 8. Kez Alt Lig Takımına Elendi

Türkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig'in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, Ümraniyespor karşısında 8. kez bu şoku yaşadı.

Fenerbahçe'nin, elemeli turların dışında 2010-2011 sezonunda C Grubu'ndaki rakiplerinden 2. lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 2-1, 2012-2013 sezonunda A Grubu'nda 1461 Trabzon'a 3-2'lik yenilgileri de bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekibin elendiği alt lig ekipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle:

SEZON TUR RAKİP SKOR (FENERBAHÇE-RAKİP) 1966-67 Çeyrek Final Samsunspor 1-2 (D)/ 0-0 1979-80 Çeyrek Final Lüleburgazspor 0-0 (D)/ 1-1 1980-81 Yarı Final Ankaragücü 0-1/ 1-1 (D) 1991-92 6. tur Kocaelispor 0-1 (D) 1999-00 3. tur Pendikspor 1-2 (D) 2002-03 2. tur Konyaspor 0-1 (D) 2013-14 4. tur Fethiyespor 1-2 2018-2019 Son 16 turu Ümraniyespor 0-1 (D)/ 0-1

ERSUN YANAL İLE İKİNCİ KEZ

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 döneminde Ersun Yanal'ın takımı, 4. turda 1. Lig ekibi Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elenmişti.

Kaynak: AA