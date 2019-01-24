Fenerbahçe 8. Kez Alt Lig Takımına Elendi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, tarihinde 8. kez bir alt lig takımına elendi.
Türkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig'in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, Ümraniyespor karşısında 8. kez bu şoku yaşadı.
Fenerbahçe'nin, elemeli turların dışında 2010-2011 sezonunda C Grubu'ndaki rakiplerinden 2. lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 2-1, 2012-2013 sezonunda A Grubu'nda 1461 Trabzon'a 3-2'lik yenilgileri de bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekibin elendiği alt lig ekipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle:
|SEZON
|TUR
|RAKİP
|SKOR (FENERBAHÇE-RAKİP)
|1966-67
|Çeyrek Final
|Samsunspor
|1-2 (D)/ 0-0
|1979-80
|Çeyrek Final
|Lüleburgazspor
|0-0 (D)/ 1-1
|1980-81
|Yarı Final
|Ankaragücü
|0-1/ 1-1 (D)
|1991-92
|6. tur
|Kocaelispor
|0-1 (D)
|1999-00
|3. tur
|Pendikspor
|1-2 (D)
|2002-03
|2. tur
|Konyaspor
|0-1 (D)
|2013-14
|4. tur
|Fethiyespor
|1-2
|2018-2019
|Son 16 turu
|Ümraniyespor
|0-1 (D)/ 0-1
ERSUN YANAL İLE İKİNCİ KEZ
Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 döneminde Ersun Yanal'ın takımı, 4. turda 1. Lig ekibi Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elenmişti.
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
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en fazla kafa ile gol atılan ingiltereden slimani yerine 510 kalas getirselerdi fb daha faydalı olurdu. kardeşim 17 18 19 20 yaşındaki gençleri oynatın bu ruhsuzlardan daha iyi oynar...taraftar eyk beklerken kalpten gimedi ama fb yüzünden kalpten gidecek...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şaka gibi yaCevap Yaz Yayından KaldırBİRİSİ: Gerçek gerçek ne şakasıYayından Kaldır
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1 numarasından 11 numarasına kadar beş para etmez bir takım . Hele forvetleri , hele forvetleri. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır