Fenerbahçe 3 Puanı Son Dakikada Yediği Golle Kaçırınca, Taraftarlar Sosyal Medyada İsyan Etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın son dakikasında gelen gol sonrası isyan etti.

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