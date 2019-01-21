Fenerbahçe 3 Puanı Son Dakikada Yediği Golle Kaçırınca, Taraftarlar Sosyal Medyada İsyan Etti

Fenerbahçe, 89. dakikada Aytaç Kara'nın attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu skor sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada isyan etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın son dakikasında gelen gol sonrası isyan etti.

İşte o yorumlar:

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (98)

  • ANDSMERO:
    azize gibi hakem odası basmayınca maç satın almayınca yerınız ortaya cıktı ne varkı bu olayı bu kadar buyuttunuz duserlerse dussunler hak eden gelır
    Cevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
  • XXXX:
    Ali koç fenevi bitirmek için türkiyeyi karıştırmak icin var gücüyle uğraşıyor uyan fenev taraftarı içinizdeki hain ali koç tur
    Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
    SİVAS LI TÜRK: SEN GALATASARAYLISIN GALİBA
    2 1 Yayından Kaldır
  • MTT:
    Koca çınar? hani nerede? ne çınarı yahu olsa olsa çalı çırpı olur fenevden haaaaa gülemedim. . . :)))
    Cevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
Tüm 98 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.