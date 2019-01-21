Fenerbahçe 3 Puanı Son Dakikada Yediği Golle Kaçırınca, Taraftarlar Sosyal Medyada İsyan Etti
Fenerbahçe, 89. dakikada Aytaç Kara'nın attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu skor sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada isyan etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın son dakikasında gelen gol sonrası isyan etti.
İşte o yorumlar:
YORUMLAR (98)
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azize gibi hakem odası basmayınca maç satın almayınca yerınız ortaya cıktı ne varkı bu olayı bu kadar buyuttunuz duserlerse dussunler hak eden gelırCevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
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Ali koç fenevi bitirmek için türkiyeyi karıştırmak icin var gücüyle uğraşıyor uyan fenev taraftarı içinizdeki hain ali koç turCevap Yaz 3 5 Yayından KaldırSİVAS LI TÜRK: SEN GALATASARAYLISIN GALİBA2 1 Yayından Kaldır
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küme de düşşek en büyük FENERBAHÇE. düstügümüz gibi kalkarız.Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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Koca çınar? hani nerede? ne çınarı yahu olsa olsa çalı çırpı olur fenevden haaaaa gülemedim. . . :)))Cevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır