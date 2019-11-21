Haberler » Spor » Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu - Spor

Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildiği maçta Obradovic'in oyuncularını uyarı biçimi yine çok konuşuldu. Obradovic, CSKA Moskova maçında oyunculara sert sözler söylediği için tepki ile karşılanmıştı.

21.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:12
Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu

uroleague'de normal sezonun 9. haftasında , deplasmanda 'ya 89-63'lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. kez parkeden yenik ayrılarak kabus gibi gidişatına devam etti. Barcelona maçında ise Obradovic'in oyunculara kibar bir dille yaptığı uyarı ise dikkatlerden kaçmadı.

"RİCA ETSEM SAVUNMA YAPAR MISINIZ?"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın üçüncü çeyreğindeki bir molada oyuncularına "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim! Lütfen, rica etsem, biraz savunma yapabilir misiniz(!)" şeklinde seslendi.

Obradovic, THY Euroleague'deki CSKA maçında yine bir molada oyuncularına sarf ettiği sert sözler nedeniyle eleştirilmişti.


Haber Videosu: Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (9)

  • ZİYAA:
    Barcelona bu sezon çok güçlü, Şampiyonluğun en büyük adaylarından, Anadolu Efes''le birlikte. . . Fenerbahçe''ye gelince; Kadro miadını doldurdu artık. Yeniden yapılanma lazım. . .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:
    başarıya sahip çıkanlar başarızlığa da sahip çıksın. . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • 1234:
    bişey olduğu yok fenrbahçe spor klubü kendi işine baksa düzelcek lakin kötülükle ve başkalarının başarısızlığı ile beslenen dar misyonlu ve vizyonsuz bir klup
    Cevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır
  • REALİTY:
    Misyon ve vizyon???Pardon! Siz kaç kez eurolig şampiyonluğunda final oynadınız? kaç kez şampiyon oldunuz?Pardon! Siz kimsiniz?
    Yayından Kaldır
  • MHS:
    Ağzına sağlık bilader. Ama bu kokuşmuş takımın tek derdi GSye çamur atmak. Bu fbş nerde, orda şaibe kavga ve olay!!!
    5 1 Yayından Kaldır
  • 1234:
    neden her başarısızlığınıza bir kulp arıyosunuz, yok kumpas yok operasyon bi kendinize bakın artık
    Yayından Kaldır
  • ASLANSARAY:
    Bir operasyon var ama ney bende anlamadim birde nando de colo geldi ona ragmen böyle sonuclar kafalari karistiriyor bir süphem var ama oda sadece süphe, , Ali koc istifaya davet ediliyor gibi süphe, ,
    1 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.