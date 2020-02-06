Fenerbahçe, 1.5 yılda 600 milyon TL harcadı ama sol bek almadı
1.5 yılda alınan 29 futbolcu için 600 milyon TL kasadan çıktı. Ancak bunların içinde 1 tane bile sol bek olmaması sezonun kalanı için büyük bir risk oluşturuyor.
F.Bahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; son 1.5 yıl içinde 600 milyon TL harcayarak 29 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, son ara transfer dönemi de dahil olmak üzere ihtiyacı olan sol beki alamadı.
DEVRE ARASINDA DA ALINMADI
1.5 yıl içinde kadroya dahil edilen 29 oyuncunun 14'ü orta saha, 6'sı stoper, 5'i forvet, 3'ü kaleci ve 1'i de sağ bek. Moses ve Zanka ara transfer döneminde gönderildi. Zanka'nın yerine stoper alındı ama sol bek yine alınamadı.
Merkez orta sahada ciddi bir fazlalık meydana gelirken sol bekte sadece Hasan Ali'nin adı kaldı. Hasan Ali'nin sakatlığı süresince Dirar'ın daha sol bekte beklenenden çok daha iyi oynaması Fener'in şansı oldu. Ama sezonun kalanı için bir garanti yok. Dünkü Kırklareli maçında da sol bekte önce Deniz Türüç, sonra Dirar oynadı.
Haber Videosu: Fenerbahçe, 1.5 yılda 600 milyon TL harcadı ama sol bek almadı
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Caner''i bedavaya kaptırdık , yenisini bulmadan Köybaşı''nı yolladık , Kolarov gibi olmayacak solbeklerin peşine düştük vakit kaybettik ; şimdi Dirar''dan solbek çıkarmaya çalışıyoruz . Tamamen yenetimin hatası. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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UMUT MERAŞ EN SAĞLAM SOL BEK DAHA NE ARIYORSUN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iki hafta sonra kim gülecek görücez baklm zırlayarak kaçmak yok bak haCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Hahahahaa dar ağacında olsak bile tek eğlence fenevbahçe,ne komik takımsınız harbiden gülmekten ölüyoruz lan sayenizde:))))Cevap Yaz 12 15 Yayından Kaldır
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coskun salağı bende sana çok gülüyorum. . :)))))12 5 Yayından Kaldır