Fener Ol Kampanyasında 34,5 Milyon Euro Gelir Elde Edildi

4 Nisan'da kulübe mali destek sağlamak amacıyla başlatılan 'Fener Ol' kampanyasından toplam 34,5 milyon euro bağış toplandı. Bu ay içinde bir gece daha yapılması bekleniyor.

Sezon başında maddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, 4 Nisan'da kulübe mali destek sağlamak amacıyla 'Fener ol' kampanyasını başlatmıştı. Kampanya için kritik Mayıs ayının son günlerine gelindi. Sarı-Lacivertli taraftarlar toplanan para tutarını merak etmeye başladı. Kulüp içinden alınan bilgilere göre; 47 günde 'Fener Ol' kampanyasından toplam 34,5 milyon euro bağış toplandı. Kampanya için toplanan para 31 Mayıs'taki Mali Genel Kurulda açıklanacak. Sarı-Lacivertliler'in 'Fener ol' projesinde, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak için Mayıs ayının sonuna kadar 65 milyon euro toplaması gerekiyor.

BİR GECE DAHA YAPILACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Bilindiği gibi F.Bahçe taraftarı olan televizyoncu Acun Ilıcalı, 2 gün boyunca FB TV ve TV8 ortak yayınıyla gerçekleşen programlarla Fener Ol kampanyasına büyük destek olmuştu. 2 günlük forma satışı ve SMS'lerle ile 57 milyon TL toplandı. 123 bin forma satılırken, 950 bin SMS atıldı. 1 formanın bedeli 300 TL, 1 SMS ise 20 lira. Acun Ilıcalı'nın, bu ay içinde Star TV'de son bir program daha yapacağı ifade edildi. Sarı-Lacivertliler'in bu yapılacak gece ile birlikte hedeflenen rakama ulaşması hedefliyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat bazı iş adamları ile Fener ol kampanyası için görüşmeler yaptığı da öğrenildi.

VERİLER UEFA İLE PAYLAŞILIYOR

Fener Ol kampanyasının tüm verileri UEFA ile anında paylaşılıyor. UEFA'nın kampanya katılım sayısından etkilendiği belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç 'Fener ol' kampanyası ile ilgili taraftarın kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Koç; "Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bu başarı bizi oldukça rahatlatacak ve böylelikle Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.