Fener Ol Kampanyasında 34,5 Milyon Euro Gelir Elde Edildi
Fenerbahçe Kulübü tarafından mali destek için yapılan Fener Ol kampanyası için bugüne kadar 34,5 milyon euro toplandığı belirtildi.
4 Nisan'da kulübe mali destek sağlamak amacıyla başlatılan 'Fener Ol' kampanyasından toplam 34,5 milyon euro bağış toplandı. Bu ay içinde bir gece daha yapılması bekleniyor.
Sezon başında maddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, 4 Nisan'da kulübe mali destek sağlamak amacıyla 'Fener ol' kampanyasını başlatmıştı. Kampanya için kritik Mayıs ayının son günlerine gelindi. Sarı-Lacivertli taraftarlar toplanan para tutarını merak etmeye başladı. Kulüp içinden alınan bilgilere göre; 47 günde 'Fener Ol' kampanyasından toplam 34,5 milyon euro bağış toplandı. Kampanya için toplanan para 31 Mayıs'taki Mali Genel Kurulda açıklanacak. Sarı-Lacivertliler'in 'Fener ol' projesinde, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak için Mayıs ayının sonuna kadar 65 milyon euro toplaması gerekiyor.
BİR GECE DAHA YAPILACAK
Akşam'da yer alan habere göre; Bilindiği gibi F.Bahçe taraftarı olan televizyoncu Acun Ilıcalı, 2 gün boyunca FB TV ve TV8 ortak yayınıyla gerçekleşen programlarla Fener Ol kampanyasına büyük destek olmuştu. 2 günlük forma satışı ve SMS'lerle ile 57 milyon TL toplandı. 123 bin forma satılırken, 950 bin SMS atıldı. 1 formanın bedeli 300 TL, 1 SMS ise 20 lira. Acun Ilıcalı'nın, bu ay içinde Star TV'de son bir program daha yapacağı ifade edildi. Sarı-Lacivertliler'in bu yapılacak gece ile birlikte hedeflenen rakama ulaşması hedefliyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat bazı iş adamları ile Fener ol kampanyası için görüşmeler yaptığı da öğrenildi.
VERİLER UEFA İLE PAYLAŞILIYOR
Fener Ol kampanyasının tüm verileri UEFA ile anında paylaşılıyor. UEFA'nın kampanya katılım sayısından etkilendiği belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç 'Fener ol' kampanyası ile ilgili taraftarın kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Koç; "Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bu başarı bizi oldukça rahatlatacak ve böylelikle Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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AÇ GÖZÜN DOYSUN SENİN 15MİLYARLIK SERVETİN YANINDA 34, 5 MİLYON NEDİR YA ÇIKIP PARA DİLENMEYE DEĞDİMİ AMA AZİZ YILDIRIM BUNUN CİMRİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ. YAZIK TÜRKİYE''NİN EN ZENGİNİ ÇIKMIŞ ASGARİ ÜCRETLİDEN PARA İSTİYOR, DÜNYANIN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ. TÜRK MİLLETİ DE VERİYOR, HERŞEYİ HAK EDİYORUZ KİMSE KUSURA BAKMASIN. ÇOK KOLAY KANDIRILIYORUZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Herkes parasını istediği yere harcamakla serbesttir, burada fenerbahçeye yapılan yardımı çekemeyip eleştirenlere sözüm, diz biliyormusunuz, fenerbahçeye yardım yapan bir adam belki de o yardımın 100 katını zekat olarak verdi, kim yardım yaptı, ne şartlarda yaptı bilip bilmeden konuşmayın diyeceğim ama siz yine de konuşacaksınız çünkü fenerbahçeli değilsiniz ve bu kadar büyük para toplamasını yediremediniz kendinize, olay budurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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AC GÖZÜN DOYSUN SENİN 15MİLYARLI SEVETİN YANINDA 34, 5MİLYON NEDİR YA ÇIKIP PARA DİLENMEYE DEĞDİMİ AMA AZİZ YILDIRIM BUNUN CİMRİ OLDUĞUNU SOYLEMİŞTİ. YAZIK TÜRKİYENİN EN ZENGİNİ ÇIKMIŞ ASGARİ ÜCRETLİDEN PARA İSTİYOR, DÜNYANIN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ. TÜRK MİLLETİDE VERİYOR, HERŞEYİ HAK EDİYOZ KİMSE KUSURA BAKMASIN. ÇOK KOLAY KANDIRILIYORUZ.Cevap Yaz 4 Yayından KaldırHERKES EDERİ KADAR: Bizim (FB''li) millet kadar akılsızı yok maalesef. Bir takım tutuyor ama ne için tuttuğunu dahi bilmiyor emin olabilirsin. Faydası yoksa futbola batsın gitsin hangi takım olursa olsun. Kulüpler ticarethaneye döndü. O nu anladık. iyide kim yediyse parasını ondan alın vatandaşa ne? Acaba kaç futbolcu alacağının bir kısmını bağışladı fenere merak ediyorum? ADAMALAR ALACAĞINDAN FERAGAT ETMEZKEN bazı fenerliler ekmek parasını bağışladı herhal??????Yayından Kaldır
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Kara para aklamanın bir yolu yardım toplamak asla gerçek rakam bilinemez. kim kimin ne kadar verdiğini bilmez. Türk futboluna zerre katkınız yok ama ekonomiyi batırabiliyorsunuz. Yıllarca efsane olmuş veya olacak futbolcuların son durağı oldunuz. Hayatlarını bitirdi ama iş avrupadan fos futbolcu almaya gelince açtı kesenin oturttu kulübede. Defalarca gördük bu futbolcu işlerini işi bitmiş adamlar son vurgunu fenerden yaptı emekli oldu. Sonrada taraftardan para toplayalım. para kalmadı! bazıları yediCevap Yaz 3 Yayından Kaldır