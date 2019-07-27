Fener Ol kampanyası için hedef 200 milyon TL
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, faaliyet raporunu açıkladı. Becan yaptığı açıklamada, 2020 yılının nisan ayına kadar devam edecek kampanyada hedeflerinin 200 milyon TL olduğunu belirtti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, 'Fener Ol' hakkında, "Kampanyamızın ilk yılı nisan 2020'ye kadar devam edecekken bu tarihe kadar 200 milyon TL'ye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ağustos ayından itibaren kampanyamız, çeşitli aktivitelerle devam edecektir" açıklamasını yaptı.
FENER OL'DA HEDEF 200 MİLYON TL
Fener Ol kampanyasına değinen Becan, "Gelecek ve umuttan bahsediyorsak ilk olarak FENER OL'a değinmemiz lazım. Mali bağımsızlığımız için attığımız adımlardan olan kampanyamız 6 ay bile olmadan ulaştığımız sonuçlarda camiamızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kampanyamızın ilk yılı nisan 2020'ye kadar devam edecekken sonunda 200 milyon TL'ye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ağustos ayından itibaren kampanyamız çeşitli aktivitelerle devam edecektir. En büyük gücümüz taraftarımız" dedi.
"32 BİNDEN FAZLA KOMBİNE, 25 BİN FORMA SATIŞI"
"Geçen sene koltuk boş koltuk bırakmayan, deplasmanda yalnız bırakmayan camiamızın değerleri taraftarlarımız bizim son sezonda olduğu gibi bu sezonda da en büyük destekçilerimiz olacaklar. 12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 32 bin üzeri kombine satışı yaptık ve bu her geçen gün artmaktadır. Forma lansmanımızı Dereağzı'nda gerçekleştirdik. Forma satışlarımızda ilk bir haftada 25 bine ulaştı. Bu da geçtiğimiz 10 yılın satışlardan en çok ulaşılan rakam" şeklinde konuştu.
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acun bey de akıllı bizim halkımız sömürülmeye açık bi dilencilik yapalım parayı hemen toplarız demiştir ikizler burcu olan insandan korkacaksın zaten hep bir kendini çok üstün görme bağzı insanlara hor bakma iyi niyetli gibi görünüp kafadan senaryolar kurma ikizler burcu demek 2 yüzlü demek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hani en büyüktünüz. Büyük takım bu hallere düşermi. Bana göre FB taraftarının iyi niyetini suistimal ediyorsunuz. Zengin takım büyük takım demek değildir. Arap ülkelerinde de bir sürü zengin takım var. Hangisi büyük. Büyük takım demek başarılı takım demektir. 100 yılı devirmiş bir takım var ortada ama Avrupa dan gelmiş bir kupa yok. Lütfen halka sırtınızı dayamayın, kendi yağınızda kavrulun. Bu halktan bu kadar para topladınız yine başarı gelmez ise ne diyeceksiniz. Birileri performans notlarını çaldımı diyeceksiniz. Soyunma odasına Halı mı getirdiler diyeceksiniz. Sizler çok komiksiniz. Bizler de maalesef çok iyi niyetliyiz. Hemen kanıyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dilenmeyi bırakın artık. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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odnan oktarı aziz gibi ceza evinde çıkar o iyi kazandırıyordu fbye dilencilik yetmez sanaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Acun felan adamlar para icinde yüzüyo paran yoksa girme bu ise git baska is yap ve neden idda bahis sirketiyle para topluyon fenerin icine ettiler.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kurban deriside topluyomu fenerCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Beter olun sikebahce.Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Koyunlar verir KOClar yer.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Topcu dedigin adam ne is yapar. Bir ogretmenden, doktordan muhendisten daha mi degerli. Milyonlari alirlar ama topa kafa vurmaktan beyin kalmamis adamlarda. Isleri gucleri topun pesinde kossunlar ve milyonlari alsinlar. Yasasin cehennemCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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bunlara bağış yapan millete allah akıl fikir versin okadar ihtiyaç sahibi varken topçuların barlarda karı kız peşinde koşmalarına bağış yapıyorlarCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır