Fener Ol Kampanyasında 2 Saatte 2 Milyon Lira Toplandı!
Fenerbahçe'de Fener Ol kampanyası 19.07 itibariyle başladı. Saadettin Saran'ın 1 milyon liralık bağışıyla birlikte 2 saatte 2 milyon lira toplandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası, hızlı bir başlangıç yaptı.Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç'un FB TV'deki konuşmasının ardından geçen 2 saatlik sürede rakam 2 milyon TL'ye yükseldi. İş adamı Saadettin Saran da 1 milyon lira bağışlayarak kulübe desteğini gösterdi.
"FENERBAHÇELİ OLMAYI DOSTA DÜŞMANA GÖSTERELİM"
Ali Koç, "Nisan ayı itibariyle Fener Ol kampanyası olmadan önümüzü göremiyoruz. En az 3 defa Şampiyonlar Ligine katılmalıyız. Bu sezon zarardaki 60 milyon euro farkı kapatamazsak Avrupa kupalarına katılamayacağız. Gelin hep birlikte Fenerbahçeli olmayı dosta düşmana gösterelim. Yaşa Fenerbahçe." dedi.
YORUMLAR (34)
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Para yatıralım sizde salak topçu alın öylemiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu paraları şimdiye kadar klüpleri borca sokan futbolcu transferlerinden bol sıfırlı komisyonn alan yöneticilerden alınnnn. . . birde bu sistem değişmeli kardeşim bu nedir ya herkes elini kolunu sallaya sallaya borca futbolcu almamalı devlet buna bir kanun koymalı. . . alıyorsada bir bedeli olmalı alan kişi tarafından. . . böylelikle kimse kolay kolay komisyon alacam diye milyon dolarları sokağa saçamaz. . . hapis cezası şart komisyon alanlar için. . bunlar ne vergi veriyor ne başka birşey resmen hırsızlık buCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dilenciler......Cevap Yaz Yayından Kaldır
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COMOLLİ GİTMEDEN BU TAKIM KURTULMAZ ....ŞU ORTAMDA SADECE ZENGİNLER VERİR ..YÖNETİM İÇİNDEKİLER NEDEN VERMİYOR ? KOMBİNE DE ZOR ..FEDA DEDİ BİRİSİ NE OLDU GENE BATIK..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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şşşşş noldu la hani Türkiye'' nin en zengin klübüydünüz hahahahaha zaaaaa zengine gel zengine züğürtler milletten para topluyolar hahahahaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır