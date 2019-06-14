Fener Ol kampanyası için formalarını satıyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Civan Çapraz (13), Fenerbahçe Spor Kulübü'nce başlatılan 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi. Çapraz, satıştan kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını söyledi.

Yüksekova'da yaşayan Civan Çapraz, 4 yıldır biriktirdiği formaları satarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına destek verdi. Çapraz, 8 formasını ilçe merkezinde sattı.

"FORMALARIMI SATARAK DESTEK VERDİM"

Satıştan kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını belirten Civan Çapraz, "Fenerbahçe zor dönemde geçtiği için ben de 'Fener ol' kampanyasına formalarımı satarak destek verdim. Burada elde edilen gelirin tek kuruşuna dokunmadan Fenerbahçe Kulübü'ne bağışlayacağım. Biriktiğim 8 Fenerbahçe formasını çarşı merkezinde dolaşarak sattım. Koyu bir Fenerbahçeli olduğum için en büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamak. İnşallah bu hayalim kısa zamanda gerçekleşir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (5)

  • TABİYAT:
    Ali koc bu enikbahcelileri nasi kekliyor ama adam ticaretten anliyo bir taşla iki kuş hemde enayi kuşlar fener ol dan önce adam ol kampanyasi başlat yazık gs ama iyi niyetli fb garibanlardan yararlanma dokun ma çocuklara dokunma gariblere yoksa bir gs olararak sana ağzıma geleni söylerim kocmusun kuzumusun neysen
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  • ONUR:
    ne kadar gereksiz insanlar var adamlar milyon eurolar kazanıyor bunların cebine kuruş girmiyor bırde bağış yapıyorlar allah akıl fikir versin
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  • JÜL SEZAR:
    4 yılda 8 forma. cocukda para var demekkı. ayrıca ben 1 tane forma aldım 2 sene once. 4 yıldızı takana kadar da almam
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