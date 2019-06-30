Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir kulübün başına geçmeyen Phillip Cocu'nun, Championship ekibi Derby County ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi. Frank Lampard ile yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz ekibinin Hollandalı teknik adamı takımın başına getirmeye hazırlandığı belirtildi.

LAMPARD'IN OYUN STİLİNE BENZER BİR OYUN OYNATACAK

Lampard'ın takıma oynattığı oyun stiline benzer bir oyun modelini oynatacak bir isim arayışında olunduğu, bu yüzden Cocu ile görüşüldüğü ifade edildi. Sarı-lacivertli ekibe geçen sezonun başında büyük ümitlerle gelen deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli ekibi küme düşme potasına doğru götürünce kulüple yolları ayrılmıştı.

(Skorer)