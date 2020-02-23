Felipe Melo'dan Ülker Stadı için çarpıcı sözler: Orası bizim balo salonumuz
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlileri kızdırdı. Felipe Melo, Ülker Stadı için "Balo salonu" benzetmesini yaparken, derbiden Galatasaray'ın iyi bir sonuçla ayrılacağına inandığını söyledi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala heyecan artarken, iki takımın eski futbolcularından da dikkat çeken paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ülker Stadı için, "Orası bizim Balo Salonumuz" dedi.
"FATİH'İN ASLANLARI YİNE BAŞI DİK AYRILACAK"
Instagram hesabından paylaşım yapan Felipe Melo, "O stattan hep başım dik çıktım, bugün de Fatih'in Aslanları oradan yine başları dik ayrılacaklar. Orası bizim balo salonumuz. 2 şampiyonluğu nasıl kutladıysak, bugün de öyle bir gün olacak. Kalbim ve dualarım sizinle aslanlar" dedi.
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Evlerinde kupa kaldırdığımın çocuklarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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20 yıl dostum. . . acıdı mı? :)))Yayından Kaldır
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Ne yaşadıysa balo salonunda unutamamış hala değişik :)))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Türkiyeye gelmiş geçmiş en karaktersiz şahsiyetsiz futbolcudur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır