Felipe Melo'dan Ülker Stadı için çarpıcı sözler: Orası bizim balo salonumuz

23.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:59

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala heyecan artarken, iki takımın eski futbolcularından da dikkat çeken paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ülker Stadı için, "Orası bizim Balo Salonumuz" dedi.

"FATİH'İN ASLANLARI YİNE BAŞI DİK AYRILACAK"

Instagram hesabından paylaşım yapan Felipe Melo, "O stattan hep başım dik çıktım, bugün de Fatih'in Aslanları oradan yine başları dik ayrılacaklar. Orası bizim balo salonumuz. 2 şampiyonluğu nasıl kutladıysak, bugün de öyle bir gün olacak. Kalbim ve dualarım sizinle aslanlar" dedi.