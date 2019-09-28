Felipe Melo'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, bugün oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım yaptı. Melo, bir derbi maçtan fotoğraf koyarak "herkes yerini ve haddini bilsin" notuyla paylaştı.

28.09.2019 11:48
Felipe Melo'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan ve 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyada yine olay bir paylaşıma imza attı.

Kazandığı kupalar ve gösterdiği performansla hem Galatasaray tarihine geçen hem de taraftarların kalbinde yuva kuran Felipe Melo, dev derbi öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

2014 yılında oynanan bir derbide Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo, altına "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin #enbuyukcimbom #feneraglama" notunu düştü.

İşte Melo'nun paylaşımı;

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YORUMLAR (13)

  • FENERLİHALİT:
    buda her seferinde maydaonoz olacak illede :)) acisi büyük anlasilan :)))unutamiyor fenerbahceyi :)
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  • FB FB FENERİUM:
    FENERBAHÇELİYİM AMA BU MELO FENERİ DİZE GETİRDİ KABUL EDİN ADAM EMREYE YOL GOSTERDİ DAHA NE YAPSIN BOYLE FUTBOLCUMUZ HİÇ OLMADI EMREYLE MURİCLE OLMAZ SUAN BI HAVAYLA GIDIYOLAR VE BEN INANMIYORUM SAMPIYONLUGA Kİ ZİRAAT KUPAYI BILE ALAMAYIZ
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  • MİSAFİR:
    gs agziyla konusan cakma cinconlusun sen asla fenerli degilsin. zaten fenerli olman icin adam olman lazim . . . . .
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  • ASLANSARAY:
    Alin iste Fenerbahceli dogru düzgün bir taraftar görsün kutlarim seni birader dogrulari konusun canimi yeyin.
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