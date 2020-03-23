Felipe Anderson'ın En İyi Anları Santos altyapısından yetişen Felipe Anderson 2019 yazında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmadan önce Santos A takımı ile 68 kez maça çıktı. Anderson'ın Santos formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Santos altyapısından yetişen Felipe Anderson 2019 yazında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmadan önce Santos A takımı ile 68 kez maça çıktı. Anderson'ın Santos formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout