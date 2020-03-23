Felipe Anderson'ın En İyi Anları
Santos altyapısından yetişen Felipe Anderson 2019 yazında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmadan önce Santos A takımı ile 68 kez maça çıktı. Anderson'ın Santos formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
23.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:00
Santos altyapısından yetişen Felipe Anderson 2019 yazında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmadan önce Santos A takımı ile 68 kez maça çıktı. Anderson'ın Santos formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout