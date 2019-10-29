Felip Melo müjdeyi verdi: Bir gün Galatasaray'a döneceğim

29.10.2019 22:10

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, beIN Sports'a özel röportaj verdi. Brezilya'da Palmeiras forması giyen deneyimli oyuncu, bir gün Galatasaray'a döneceğini açıkladı. İşte Melo'nun birbirinden çarpıcı o sözleri:

"Kariyerimin en çok kupa kazandığım dönemiydi. 4 yılda 7 kupa kazandım. Türkiye'de en çok her yıl ayrı bir şampiyonluk kutlamayı özledim. İlk geldiğimde Juventus'tan 1 yıllığına kiralanmıştım ama hikayem 4 yıl sürdü. Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan Brezilyalı oyunculardan oldum. Türk insanını özlüyorum. Çünkü onlarla çok kupa kazandık. Onların tutkusunu, bana karşı olan ilgilerini gördüm. Bu sadece Galatasaray taraftarı için değil, Türk taraftarlar için geçerli.

"FATİH TERİM İLE BAĞLARIMIZ KOPMADI"

Galatasaray'daki hikayem çok güzeldi. Birbirimize düşkünlüğümüz karşılıklıydı. Kulüpten gelen birçok davet sonrası Aralık ayında bir kez daha orada olacağım. Orada birçok arkadaşım var. Bu onurlandırmanın tadını çıkarmalıyım çünkü genelde ölüler onurlandırılıyor. Bu şerefi hayattayken ve halen futbol oynuyorken yaşamaya fırsat bulacağım. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ziyaret etmeye fırsatım olmamıştı ama bazı arkadaşlarımla neredeyse her gün iletişim halindeydim. Halen oynayan eski takım arkadaşlarım, yöneticiler ve Fatih Terim ile bağlarımız kopmadı. Geri dönmeyi tabii ki düşünüyorum ama nasıl bir pozisyonla bu gerçekleşir bilemem. Bu güzel hikayeyi devam ettirmek isterim.

"BİR GÜN GALATASARAY'A GERİ DÖNECEĞİME İNANIYORUM"

İmparator Fatih Terim yeniden takımın başına geçti. Açıkçası onunla eski sıklıkla görüşemiyorum, çok az mesaj uygulaması kullanıyor. Fakat Mert Çetin aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. O dönem beni Galatasaray'a kazandıran idari menajer Şükrü Hanedar ile de görüşüyorum. Uzun yıllar sonra geri geldiler ve takımı şampiyonluk için yönetiyorlar. Aynı zamanda son 2 yılda şampiyonluk yaşadılar. Onlarla neredeyse her gün görüşüyorum. Kulüp de beni oldukça fazla kullanıyor. Derbi mücadeleleri öncesinde onlara başarı dilemek ve pozitif enerjimi yollamak için video hazırlıyorum. Bence bu nedenlerle hikayemin bitmediğini düşünüyorum ve oynayıp oynamadığıma bakmaksızın bir gün Galatasaray'a geri döneceğime inanıyorum.

"VAR OLSAYDI REAL MADRİD'İ ELERDİK"

Galatasaray'dayken 2013'te Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmıştık. Eğer o turu geçseydik Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilirdik çünkü takımımız çok kaliteliydi. İlk maçı 3-0 kaybetmiştik ve yediğimiz son gol kural dışıydı. Evimizdeki maçta ise son dakikalara 3-1 önde girmiştik ve o maçta Ronaldo'nun ilk golü ofsayttı. Eğer o sezon Var sistemi olsaydı turu geçerdik. O yüzden futbolda imkansızın olmadığını düşünüyorum. Onlara karşı oynadığım bu 3 maç benim için dikkate değerdi.

"KARANLIKTA ŞAMPİYONLUĞU KUTLADIK"

Galatasaray ile birçok unutulmaz başarı yakaladım ama en özeli en büyük rakibimiz olan Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırmamızdı. Normal sezonu kolay bir şekilde önde kapatarak şampiyon olmuştuk ama sistemin değişikliği nedeniyle yeniden mücadele etmemiz gerekiyordu. Son maçı oynamak için Fenerbahçe'nin sahasına gidecektik. Evden çıktık ve kamp yapmak için otele gittik. Gergin değildik ama hepimiz bu finali düşünüyorduk. Bütün ülkede hayat durmuştu. Kadıköy'de sahada ısınırken ses bombalarıyla karşılaştık ama bu benim için teşvik edici bir durumdu. Maçı berabere bitirmeyi başardık ve stat ışıklarını kapattılar. Soyunma odasında 3 saat kadar bekledik ve sahaya geri dönerek karanlıkta şampiyonluğu kutladık.

"FALCAO GALATASARAY'A ÇOK ŞEY KATACAKTIR"

Falcao ile Galatasaray'a gelmeden çok önce konuşmuştuk. Bana Galatasaray hakkında birçok soru sormuştu ve ben de "gidebilirsin, bir kere bile düşünme.." yanıtını vermiştim. Bence Galatasaray için çok iyi bir seçim. Sahada oldukça iyi bir top hakimiyeti var. Belki Porto ve Atletico Madrid'de görmeye alıştığımız Falcao olmasa da halen golü koklayabilen bir isim. Takım için çok önemli çünkü Falcao'ya fırsat yaratırsanız golü yapacaktır. Gününde olsun veya olmasın, Galatasaray'a çok şey katacaktır."