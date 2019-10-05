Feghouli'den Fatih Terim'e tepki

05.10.2019 21:42

Maçın 52. dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine Jimmy Durmaz oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu tabelanın kalkması sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi.

Fatih Terim sakatlık endişesiyle Feghouli'yi oyundan alırken, Feghouli ise sakat olmadığını belirtti. Kenara gelmeyen Feghouli sonrasında ise diğer taraftan sahayı terk etti ve sonrasında soyunma odasına gitti.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansın uzağında olan Feghouli bu sezon 5 maçta gol katkısı veremezken 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sofiane Feghouli'nin Fenerbahçe derbisinde gösterdiği tepki dikkat çekti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Feghouli, 68. dakikada değişiklik tabelasında forma numarasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.