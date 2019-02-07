FB TV'nin Sunucusu Dilay Kemer, Kan Kanserine Yakalandı

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer, zor günler geçiriyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan güzel sunucunun kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINA DESTEK YAĞDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Fenerbahçe, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı. Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Sunucu için yapılan kan bağışı çağrısına destek yağdı.

"İLİK NAKLİ OLUYORUM"

Güzel sonucu Instagram'dan kan arayışına gelen yoğun ilgiye teşekkür ederek, "İlik nakli oluyorum. Bu yüzden bir süre kan ihtiyacım olacak. Bugünlük karşıladık" diye yazdı.