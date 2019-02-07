FB TV'nin Sunucusu Dilay Kemer, Kan Kanserine Yakalandı
FB TV'nin sunucusu Dilay Kemer, kan kanserine yakalandı. Fenerbahçe, ilik nakli olan sunucu için sosyal medyadan acil kan bağışı çağrısı yaptı.
Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer, zor günler geçiriyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan güzel sunucunun kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı.
KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINA DESTEK YAĞDI
Yaşanan bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Fenerbahçe, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı. Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Sunucu için yapılan kan bağışı çağrısına destek yağdı.
"İLİK NAKLİ OLUYORUM"
Güzel sonucu Instagram'dan kan arayışına gelen yoğun ilgiye teşekkür ederek, "İlik nakli oluyorum. Bu yüzden bir süre kan ihtiyacım olacak. Bugünlük karşıladık" diye yazdı.
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınAllah şifasını versin kızımıza inşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah yardımcısı olsun genç yaşta güzel de bir kız cahız Allah ailesine sevdiklerine bağışlasın belliki varlıklı bir ailenin kızı hemen ilik bulunmuş bizim gariban bir komşu çocuğu bu nalet hastalıktan ilik bulunamayıp vefat etmişti demek ki fakirsen ölüm insana daha yakın oluyor öbürü tarafta ahiretimiz güzel olsun ne diyelimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah tüm ehli imana ŞİFALAR versin..AminCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Allah şifa versin inşallahCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Allah sana ve tum hastalarimiza acil sifa versin RabbimCevap Yaz 7 Yayından Kaldır