FB TV'den Aziz Yıldırım'a Yanıt

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim." diyerek kulüp televizyonuna tepki göstermişti. FB TV, Yıldırım'ın bu açıklamalarından sonra başkanın doğum gününü kutladı.

Silivri'de görülmeye devam edilen davaya bugün Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Duruşma sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, "Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım." diyerek tepkisini dile getirmişti.

Bu açıklamaların ardından FB TV, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

İşte o paylaşım:

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YORUMLAR (5)

  • KAPTAN68:
    otobüse kurşun sikanları bulmayan ve üstünü kapatan adalet sistemi çökmüş ise sayın aziz yıldırım şike yapmamıştır tarafsız olarak baktığımız da şike yi ortaya cikaran kişilerin akıbetinin ne olduğu belli olmayan ve öte yandan neler için hizmet ettiği kimin için uşak lık ettiği belli olmayan eski hakem ve yorumcuların eline kaldı ise o zaman ben devletimin adalet sistemine nasıl güveneyim
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  • .:
    Ey fenerli meczuplar madem davanizda haklisiniz neden avrupaya tazminat davasi acmiyosunuz haklarinizi istemiyorsunuz.tum turkiye biliyorki oldu bittiye geldi bu davalar kriz cikarmamak icin politika izlendi cirkefsiniz cirkef.ama ahi ckkiyor sampiyonluk goremezsiniz dhaa siz bu ahla
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  • ADALET 2019:
    adam gibi adam tarihi bunu yazsın her kim dürüst ve haklı o ezilmeye ç. iğnenmeye mahkumdur bu haklının kaderidir dün hz nuh bu gün ise nice insan
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