FB TV'den Aziz Yıldırım'a Yanıt

Silivri'de görülmeye devam edilen davaya bugün Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Duruşma sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, "Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım." diyerek tepkisini dile getirmişti.

Bu açıklamaların ardından FB TV, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

İşte o paylaşım: