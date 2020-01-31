Fatih Tultak MKE Ankaragücü'nde

31.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:48

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'dan Fatih Tultak'ı transfer döneminin son gününde renklerine bağladı.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un 2001 doğumlu milli oyuncusu Fatih Tultak, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Tultak, Ankara ekibi ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA