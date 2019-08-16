Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon öncesi tam 9 transfer yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda teklifler alan Yunus Akgün takımda tutulacak.

16.08.2019 12:26
Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi

Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Yunus Akgün'ü takımda tutacak.

TERİM TRANSFERE İZİN VERMEDİ

Genç futbolcuya yurt dışından gelen teklifler olmasına rağmen yönetim Fatih Terim'in isteği üzerine bu oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.Son olarak Belçika'dan teklif alan Yunus'un bu sezonda da Galatasaray'da kalması kararlaştırıldı.

TAM 9 TRANSFER YAPILDI

Galatasaray yeni sezon öncesinde Luyindama, Seri, Emre Mor, Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Ozornwafor ve kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna katmıştı.

Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi
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YORUMLAR (4)

  • DOGRU SÖYLER:
    Fatih beyin takiminda türk genci varmi ? adam 11 kisi yabanciyla maca cikiyor. Barselonayi satin ladirsa komple yinede bu kafayla bir sey olmaz ondan. Mafia haric diye düsüsnüyorum. sagilar
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  • KUŞKAÇIRAN:
    O masallarda siz kümede kalma mücadelesi veriyorsunuz.iyi şanslar!
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  • SAÇMALIK:
    sanki kaç maç oynayacak verin kiralık anadolu takımlarına ücret talep etmeden min 20 maç ilk 11 de oynama maddesi koyup en azından kendini ispat etsin baktın lige tutundu seneye kendi takımına sokarsın.
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