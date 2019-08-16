Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi

16.08.2019 12:26

Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Yunus Akgün'ü takımda tutacak.

TERİM TRANSFERE İZİN VERMEDİ

Genç futbolcuya yurt dışından gelen teklifler olmasına rağmen yönetim Fatih Terim'in isteği üzerine bu oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.Son olarak Belçika'dan teklif alan Yunus'un bu sezonda da Galatasaray'da kalması kararlaştırıldı.

TAM 9 TRANSFER YAPILDI

Galatasaray yeni sezon öncesinde Luyindama, Seri, Emre Mor, Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Ozornwafor ve kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna katmıştı.