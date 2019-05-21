Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak PFDK'ya Sevk Edildi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yardımcısı Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yardımcısı Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ÜMİT DAVALA
GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
ORHAN AK
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü/ kaleci antrenörü ORHAN AK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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Bir kupa daha verecekler sanırımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Terim''e bir madalya daha takarlar orda şike TFF tarafındanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fatihin fedaisi akıllandı şimdi sıra Ümit de galibaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fatih Terim Başakşehir yedek kulübesine doğru saldırırken 4.hakemin arkasına geçerek hareket yapıyor,ortada kimse yok direk kulübeye gidemiyor gitse tokatlayacaklar komedi gibi bırakın beni tutmayın beni ayakları yapıyor görüntüyü izleyince kahkaha attım bırakın beni bırakın beni diye hakemin sırtına çıkacakCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ARKADAŞLAR ÖNCE BİR FENER OL MADAN ÖNCE ADAM OLUN EFENDİ OLUN BİR TEBRİK EDİN 22 Yİ SONRA YAZIN YAZACAĞINIZI. . . ZORUNUZA GİTMESİN 22. ALAYINIZA KAPAK OLSUN BİZİMLE UĞRAŞMAK YERİNE ÖNÜNÜZDEN YİYİNCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır