Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarına devam ederken antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim ve Ryan Donk arasındaki koronavirüs önlemi görenleri güldürdü.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray çalışmalarına devam ederken son antrenmanda sarı kırmızılı ekipte keyifler yerindeydi. ÖNCE ELİNİ, SONRA DİRSEĞİNİ UZATTI Teknik direktör Fatih Terim çalışma öncesi futbolcularla birer birer tokalaşırken, Hollandalı yıldız Ryan Donk ile arasında yaşananlar görenleri güldürdü. Yıldız futbolcu antrenman sahasına girdiği sırada Terim'e önce elini uzattı. Ancak Terim'in dirseğini uzattığını gören Donk, hocasına aynı şekilde karşılık verince ikilinin gülüşmeleri kameralara yansıdı. İkilinin bu görüntüsü, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.