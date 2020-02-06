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Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.

06.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:36
Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı

'in babası Talat Terim, ölümünün 1. yılında 'daki kabri başında anıldı. Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim, annesi Nuriye Terim ve eşi Fulya Terim ile birbirine sarılarak ağladı. Terim'im kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da mevlit sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.

Mevlide Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in yanı sıra aile yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı
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HABER YORUMLARI (12)

  • BİLGE:
    Sayın terim artık futbolu bırakmalı ve sag eline bir baston sol eline bir tesbih alıp caminin tutmalı ve bundan sonraki hayatında cenneti kazanmak için camiden hiç çıkmamalıdır.
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  • MEMET33:
    BIRAK SENE-İ DEVRİYESİNİ, BEN BABAMIN ÖLDÜĞÜ AKŞAM FENERİ NECATİNİN GOLÜYLE 1-0 YENMİŞTİK VALLA BANA O GALİBİYET BABA ACISINI UNUTTURDU, SABAHA KADAR UYUYAMADIM SEBEBİ İSE BABAMIMI KAYBEDİP ÜZÜLDÜM YOKSA FENERİ Mİ YENDİK SEVİNDİM, HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM O DUYGUYU.
    Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
  • ...............:
    SENİN GİBİ YAŞAYANLAR UMARIM SİZİNDE ARKANIZDAN ÜZÜLECEK MAÇ DÜŞÜNECEK HATTA DÜŞÜNCE BİR TEKME VURACAK EVLATLARINIZ OLUR PES DOĞRUSU
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  • KADIKÖY:
    Hoca duygulanmış hemen 4 yıllık 5 milyon eurodan kontrat yapın çok duygusal bi insandır kendileri
    Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • MEMET33:
    ENDERDE OLSA VE BAZAN! BEN BİLE BİR FENERLİYLE HEMFİKİR OLABİLİYORMUŞUM YA; İŞTE İNSANLIK GALİBA BUNA DENİYOR.
    1 1 Yayından Kaldır
  • MEMET33:
    VATANDAŞ, ADAM DÜN ÖLMEDİ, SADECE ÖLÜM YILDÖNÜMÜ. BİZDE EŞŞEK DEĞİLDİK HERALDE BABASI YENİ ÖLMÜŞ BİRİNE BUNLARI YAZACAK.
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  • FB 42:
    Sapla samanı karıştırma o konu başka bu konu başka işin içinde ANNE BABA olursa sevmesende saygı duymayı bilmelidir insan işte ozaman insandır
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