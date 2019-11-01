Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

01.11.2019 22:22

Galatasaray - Rizespor maçında teknik direktör Fatih Terim'in kariyerinde bir ilk yaşandı.

Maçın 72. dakikasında hakem Abdülkadir Bitigen, itirazlarının ardından Fatih Terim'in yanına geldi ve sarı kartını gösterdi. Deneyimli teknik adam, böylece antrenörlük hayatının ilk kartını görmüş oldu.

Terim kartı gördükten sonra hakeme, "Ben ne yaptım?" dedi ve itirazlarına devam etti.